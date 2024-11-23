İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, hemşirelik inovasyon ekibi kurdu. Kurulan ekip, ortak akıl ile birlikte yeni projeler üretiyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, sağlık hizmetlerinde yenilikçi bir adım atarak hemşirelik inovasyon ekibini hayata geçirdi. Kurulan ekip, hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırmak, bakım kalitesini artırmak ve hasta memnuniyetini en üst seviyeye taşımak için çalışmalar yürütüyor. Ekibin demokratik ve katılımcı bir yaklaşım benimsemesi dikkat çekerken, kurulan konsey, alınacak kararları ortak akıl ve ekip ruhu ile değerlendiriyor. Her üyenin söz hakkına sahip olduğu bu yapıda, kararlar oylama usulüyle belirleniyor. Bu sayede ekip, hemşirelerin bilgi ve deneyimlerini yansıtabileceği, yenilikçi projeleri hayata geçirebileceği güçlü bir platform sunuyor. Yapılan çalışmalar hasta memnuniyetinin yanı sıra, çalışanlarında mesleki gelişimlerini destekleyerek sağlık hizmetlerinde sürdürülebilir bir fark oluşturmayı hedefliyor. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü, bu örnek uygulama ile yalnızca hastane içinde değil, sağlık sektöründe de öncü olmayı amaçlıyor.