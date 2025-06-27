İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Gürkan, uzun süredir bel fıtığına bağlı bacak ve bel ağrısı yaşayan Mesut Güç’ü tam kapalı, endoskopik yöntemle başarıyla ameliyat etti.

Sağ bacağında şiddetli ağrı ve çekilme hissi ile birlikte bel ağrısı şikayetleri yaşayan Mesut Güç, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu durum nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan muayene ve MR görüntülemeleri sonucunda bel fıtığı teşhisi konulan hastaya, endoskopik disk cerrahisi önerildi. Doç. Dr. Gökhan Gürkan, hastanın durumu ve uygulanan tedaviyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Mesut Bey bize bel ve sağ bacağına yayılan şiddetli ağrılarla başvurdu. Özellikle bacakta çekilme hissi yaşam kalitesini oldukça düşürüyordu. MR görüntülemeleri sonucunda ciddi bir bel fıtığı tespit ettik. Kendisine, tam kapalı endoskopik yöntemle ameliyat önerdik.Bu yöntemle fıtık, yalnızca birkaç milimetrelik bir kesiden kamera eşliğinde çıkarılıyor ve hastalar çok hızlı toparlanıyor.Endoskopik disk cerrahisinin en önemli avantajlarından biri, kesi yerinin çok küçük olması ve hastaların çok kısa bir süre içinde günlük yaşantılarına dönebilmesidir. Mesut Bey de ameliyat sonrası aynı gün yürüyebildi ve bir gün sonra taburcu edildi. Şu anda hiçbir ağrısı kalmadı."

Hastanın aynı zamanda bir anestezi asistanı hekimin babası olduğunu belirten Doç. Dr. Gürkan, sağlık camiasından gelen bu güvenin kendileri için ayrıca kıymetli olduğunu vurguladı.

Ameliyat sonrası yaşadığı değişimi anlatan Mesut Güç ise, "Sağ bacağımdaki ağrı ve çekme hissi artık tamamen geçti. Gökhan Bey ve Ali Bey çok güzel bir ameliyat yaptı. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Hiçbir şikayetim kalmadı. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ederim." dedi.

Doç. Dr. Gürkan, bel ve bacak ağrısı, uyuşma ya da yürüyüş bozukluğu gibi şikayetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden bir beyin ve sinir cerrahına başvurmaları gerektiğini belirterek, "Uygun hasta grubunda, kapalı bel fıtığı ameliyatı hem konforlu hem de güvenli bir çözümdür" mesajını verdi.