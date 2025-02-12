Medical Point Gaziantep Hastanesi’nin öncülüğünde düzenlenen Gamma Knife teknolojisi üzerine gerçekleştirilen toplantıya, çevre illerden ve hastanelerden çok sayıda beyin ve sinir cerrahisi uzmanı katıldı.

Gaziantep, sağlık alanındaki yenilikçi tedavi yöntemlerini ve önemli gelişmeleri tartışmak amacıyla büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Etkinlik, beyin cerrahisi dünyasında devrim niteliği taşıyan Gamma Knife’ın kullanım alanları, avantajları ve hasta sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinin tartışılması amacıyla düzenlendi.

Toplantı, Prof. Dr. Aslan Güzel ve Op. Dr. Hüseyin Karasu’nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Prof. Dr. Aslan Güzel, Gamma Knife teknolojisinin beyin tümörleri, damar anevrizmaları, fonksiyonel sinir hastalıkları gibi birçok alanda cerrahi müdahale gerektirmeksizin yüksek başarı oranlarıyla tedavi imkânı sunduğunu belirterek, bu tedavi yönteminin geleneksel cerrahiden farklı olarak minimal invaziv özellikler taşıdığını vurguladı.

Etkinlikte katılımcılar, Gamma Knife teknolojisinin kullanım alanları, hasta seçim kriterleri, tedavi protokolleri ve tedavi sonrası bakım süreçleri hakkında derinlemesine tartışmalar yaptı. Ayrıca, Gamma Knife uygulanan hastaların yaşam kalitesindeki artış ve tedavi süreçlerinde karşılaşılan zorluklar üzerine çeşitli önerilerde bulundu.

Birçok beyin cerrahisi uzmanı, bu teknolojinin yalnızca beyin tümörleri gibi yaygın hastalıklarla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda daha kompleks ve hassas sinirsel sorunları da etkili bir şekilde tedavi ettiğini belirtti. Katılımcılar, bu teknolojinin kullanımı konusunda daha fazla eğitim ve iş birliği yapılmasının önemine de vurgu yaptı.

Prof. Dr. Aslan Güzel, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, Gamma Knife teknolojisinin bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, gelecekte bu teknolojiyi daha geniş bir hasta kitlesiyle buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.