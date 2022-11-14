Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebi ile hastane lobisinde stant kuruldu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi tarafından 14 Kasım Dünya Diyabet Günü sebebi ile hastane lobisinde stant kuruldu.

Standı ziyarete gelen misafirlere şeker ölçümü yapıldı. Diyabet riski bulunan misafirler Erişkin misafirler Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kliniği’ne, obezite rahatsızlığı olan çocuk misafirler ise Çocuk Endokrinolojisi Kliniği’ne çerçeveli muayene olmaları için yönlendirildi. Stantta diyabetle ilgili broşür dağıtımı yapılarak misafir ve misafir yakınları bilgilendirildi.

Düzenlenen stantta Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel, Çocuk Endokrinolojisi Doç. Dr. Murat Doğan, Erişkin Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları Uzm. Dr. Ümit Çınkır, hastane çalışanlarının ve misafirlerin şeker ölçümlerinde hazır bulunurken onların sorularını yanıtladılar.