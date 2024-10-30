İEÜ Medical Point Hastanesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Cumhuriyet’in 101. yıl dönümü İEÜ Medical Point Hastanesinde bu yıl da birbirinden farklı etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Hastane kırmızı-beyaz renklerde donatılırken, çalışanlar Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan Atatürk’ün en sevdiği yemekleri yeme fırsatı buldu.

Hastane çalışanları ve yakınları için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı temalı düzenlenen şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ve plaketleri dağıtılırken, her katılımcıya da teşekkür belgesi takdim edildi. Kutlamalar kapsamında hastane lobisinde yapılan bando gösterisiyle coşku daha da arttı. Çalışanlar, hastalar ve yakınları, bandonun çaldığı marşları hep bir ağızdan söyledi. Cumhuriyet kutlamalarının son durağı ise Atatürk Evi Müzesi oldu. Hastane çalışanları çocuklarıyla birlikte müzede Mustafa Kemal Atatürk’ün eşyalarını yakından görme fırsatı buldu.

Medical Point Hastaneler Grubu Başkan Vekili Veysi Kubba, “Cumhuriyetimizin 101. yılını gururla kutlarken, bize bu özgür ve çağdaş ülkeyi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Medical Point Ailesi olarak sağlık hizmetlerimizi Cumhuriyet’in değerleri doğrultusunda sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlıklı bir toplum hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyor, Cumhuriyet’in ilkelerini yaşatıyoruz. Bayramımız kutlu olsun.” dedi.