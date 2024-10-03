Medical Point Gaziantep Hastanesi, prostat kanseri teşhisinde devrim niteliğinde bir yöntem olan robotik transperineal prostat füzyon biyopsi ve Endoskopik Prostat Enükleasyonu (THUFLEP) kursunu başarıyla gerçekleştirdi. Proje sorumluları Prof. Dr. Sakıp Erturhan ve Doç. Dr. Mehmet Solakhan’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, çevre illerden gelen alanında uzman doktorların katılımıyla büyük ilgi gördü.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir ve erken teşhis hayati bir öneme sahiptir. Robotik transperineal biyopsi, geleneksel yöntemlere göre daha az invaziv olması, komplikasyon oranlarının düşüklüğü ve hastaların iyileşme sürecinin hızlanması gibi avantajlar sunmaktadır. Bu kurs, modern yaklaşımın detaylarını ve uygulama tekniklerini katılımcılara aktarmayı amaçlamıştır.

Eğitim programında katılımcılar, robotik sistemin kullanımı hakkında kapsamlı bilgi edindiler. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalarla desteklenen program, doktorlara yeni teknolojiye dair derinlemesine bilgi ve deneyim kazandırdı.

Doç. Dr. Mehmet Solakhan, “Amacımız, prostat kanseri teşhisinde en ileri teknikleri kullanarak hastalarımıza en iyi hizmeti sunmak. Bu tür eğitimlerle, ülkemizdeki tıbbi uygulamaların kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Kanser olmayan normal prostat büyümesi durumunda ilaçların etkili olmadığı hastalarda prostat ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyatın birçok çeşidi bulunmaktadır. Kurs kapsamında, en son teknolojik yöntem olan Thulium fiber lazerle iki prostat ameliyatı gerçekleştirildi. Bu yöntemle prostat tamamen temizlenmekte, hiçbir doku bırakılmamakta, hasta daha hızlı iyileşmekte ve kanama miktarı diğer ameliyatlara göre çok daha az olmaktadır” dedi.

Doç. Dr. Mehmet Solakhan, “Medical Point Gaziantep Hastanesi, sağlık alanındaki yenilikleri takip ederek hastalarına en iyi tedavi yöntemlerini sunmayı amaçlıyor. Robotik cerrahi ve minimal invaziv yöntemlerin yaygınlaştırılması, hastane bünyesindeki uzman ekibin sürekli eğitimleriyle mümkün hale geliyor. Gelecekte benzer eğitim programlarının devam etmesi planlanıyor” şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen bu tür kursların hem ülke genelinde hem de uluslararası düzeyde tıbbi uygulamaların geliştirilmesine katkı sağladığı ve Türkiye’nin de sağlık alanında önde gelen ülkelerden biri olmasına destek olduğu vurgulandı. Gaziantep, bu tür etkinliklerle tıpta inovasyonun merkezi olma yolunda hızla ilerliyor.