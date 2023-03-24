Medical Point Gaziantep Hastanesi Yaşlılar Haftası için yaşlılık ve sağlıkla ilgili farkındalığın artırılması maksadıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Moral Evini ziyaret etti.

Yaşlılar Haftası nedeniyle ulu çınarları ziyaret ederek onları hiçbir zaman unutmadıklarının mesajını vermek istediklerini söyleyen Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, “Yaşlılarımızın hayat kalitesinin artırılması ve korunması amacıyla, düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz alışkanlığı, kısa ve uzun dönemde sağlıklı yaş almanın en önemli belirleyicisidir. Bu oluşumda, Yaşlılar Haftası nedeniyle ulu çınarlarımızı ziyaret ederek onları hiçbir zaman unutmadığımızın mesajını vermek istedik. Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Sayın Yusuf Çelebi’ye ve ekibine yaşlılarımız için gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı şükranlarımı sunarım” dedi.

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy ise, "Günümüz toplumlarında eğitim ve gelir düzeyindeki artış, beslenme alışkanlıklarının farklılaşması, bulaşıcı hastalıkların kontrolü gibi faktörler beklenen yaşam süresinin artmasına neden olmuştur. Gelişmiş ülkelerde öne çıkan yaşlanma olgusu, artık gelişmekte olan ülkeler açısından da önem kazanmakta bu sebeple ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Yaşlı nüfusun artan oranı yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinin de çeşitlenmesini gerektirmektedir. Alzheimer hastalığı da yaşlı nüfusun artması ile de artış gösterebilmektedir. Bu tür hastalarımızın medikal tedavilerinin yanı sıra rehabilitasyonunda da Moral Evi gibi kurumların da önemi oldukça büyüktür” şeklinde konuştu.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Başhemşire Yardımcısı N. Gökçe Türk, Kurumsal İletişim Müdürü Seval Türk, Moral Evi’nde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Yusuf Çelebi ve Moral Evi Birim Sorumlusu Eda Tağman ile bir araya geldi.