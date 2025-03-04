Türkiye’de sağlık hizmetlerinde hasta odaklı yaklaşımıyla fark oluşturan İEÜ Medical Point Hastanesi, Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi (USSAM) tarafından verilen "Hasta Dostu Hastane 2024" ödülünü kazandı. Yapılan bilimsel değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin ilk özel ‘Hasta Dostu Hastanesi’ unvanını alan Medical Point, hasta memnuniyeti ve etik değerlere bağlılığıyla öne çıktı.

Bilimsel değerlendirme sürecinden başarıyla geçti

USSAM tarafından 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında yapılan bilimsel incelemede, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve etik ilkelere bağlılık değerlendirildi. Analizler sonucunda hasta dostu sağlık hizmetleriyle öne çıkan Medical Point, sunduğu hizmet anlayışıyla sağlık sektöründe önemli bir başarıya imza attı.

"Sağlıkta 7S değerlerimizle fark oluşturuyoruz"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, kurum kültürlerinin temelinde hasta odaklı sağlık hizmetlerinin yer aldığını vurgulayarak, "Medical Point olarak sağlık hizmetlerinde mükemmeliyeti hedeflerken, kurum kültürümüzün temelini oluşturan 7S değerlerimize (Sabır, Sadakat, Sevgi, Sürdürülebilirlik, Samimiyet, Saygı, Sır) her zaman bağlı kaldık. Hasta odaklı yaklaşımımız ve etik değerlerimiz sayesinde Türkiye’nin ilk özel ‘Hasta Dostu Hastanesi’ unvanını taşımaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu ödül, hastalarımıza duyduğumuz sorumluluğun ve sağlıkta kalite anlayışımızın bir göstergesidir. Bizlere güvenen hastalarımıza ve özveriyle çalışan ekibimize teşekkür ediyorum."

Veysi Kubba, hasta dostu hastane unvanının bilimsel değerlendirmenin yanı sıra empati, güven, merhamet, güler yüz ve ilgi gibi insani değerlerle şekillendiğini belirterek şunları ekledi: "Bu ödül, akademisyenlerin bilimsel ölçümleri ve hastalarımızın değerlendirmeleri sonucu kazanıldı. Bizim için en değerli gösterge, hastalarımızın kendilerini güvende ve değerli hissetmesidir. Bu unvanı taşımaktan ve sürdürülebilir kılmaktan büyük gurur duyuyoruz." dedi.