Medical Point Hastaneler Grubu, Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre Özel Hastane Kategorisi’nde en itibarlı markalar arasında yer aldı. 10 Aralık 2024-10 Ocak 2025 tarihleri arasında 15 bin kişiyle yapılan görüşmeler sonucunda belirlenen araştırma, Türkiye’nin en güvenilir ve itibarlı markalarını ortaya koydu.

Sağlık sektöründe hasta memnuniyeti, etik değerler, bilimsel çalışmalar ve yenilikçi hizmet anlayışıyla öne çıkan Medical Point Hastaneler Grubu, bu prestijli araştırmada yer alarak güçlü kurumsal kimliğini ve hasta odaklı yaklaşımını bir kez daha tescillemiş oldu.

"İnsan odaklı sağlık hizmetimizle ödüllendirildik"

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, elde edilen başarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Medical Point olarak sağlık sektöründe kaliteyi, güveni ve etik değerleri ön planda tutan bir anlayışla hizmet veriyoruz. Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda en itibarlı özel hastaneler arasında yer almak, doğru yolda olduğumuzun en büyük göstergesidir. Hastalarımıza en iyi sağlık hizmetini sunma vizyonumuzla ilerlemeye devam edeceğiz. Bizi tercih eden, güvenen ve destekleyen tüm hastalarımıza, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz. Sağlıkta mükemmelliği sürdürerek, toplumumuza değer katmaya devam edeceğiz."