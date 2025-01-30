Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi Araştırması sonuçlarına göre, Medical Point Hastaneler Grubu sağlık sektöründeki itibarlı markalar arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinde 15 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve iş dünyasının prestijli araştırmaları arasında gösterilen bu çalışmada, Medical Point, sağlık sektöründe güven ve kaliteyi temsil eden markalardan biri olarak öne çıktı.

Sağlıkta güvenin ve kalitenin adresi

Medical Point Hastaneler Grubu, hasta odaklı hizmet anlayışı, uluslararası kalite standartlarına uyumu ve yenilikçi sağlık çözümleriyle sektörde fark oluşturmaya devam ediyor. Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda elde edilen bu başarı, markanın yıllardır süregelen kaliteli sağlık hizmetlerinin ve hasta memnuniyetine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nda sağlık sektöründe yer almak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, yıllardır hasta memnuniyetini önceliklendiren hizmet anlayışımızın ve uluslararası kalite standartlarına bağlı kalarak sunduğumuz sağlık çözümlerinin bir sonucudur. Medical Point olarak, güven, kalite ve etik değerlere bağlı sağlık hizmetlerimizle sektörde örnek bir marka olmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, bizi bu ödüle layık gören hastalarımıza ve yakınlarına da teşekkür ediyorum. Hasta odaklı yaklaşımımızı daha da ileriye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.

Medical Point Hastaneler Grubu, sağlık alanında sunduğu üstün hizmet anlayışı ve etik değerlere bağlılığıyla hem ulusal hem de uluslararası arenada dikkat çekiyor. Sağlıkta güvenilir bir marka olarak konumlanan Medical Point, hasta memnuniyetini ön planda tutarak topluma sağlıklı bir gelecek sunma misyonunu sürdürüyor.