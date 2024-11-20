Kök hücre bağışı alanında Medical Point İzmir ve Gaziantep hastaneleri, ulusal bağışçı havuzunun genişletilmesi ve daha fazla hastanın uygun donöre ulaşabilmesi için TÜRKÖK ve Kızılay ile birlikte aktif bir şekilde çalışıyor.

Türkiye genelinde bulunan 60 kök hücre nakil merkezinden sadece 19’u, kök hücre bağışı alanında önemli bir misyon üstlenen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) ve Kızılay ile iş birliği yapıyor. Özel hastaneler içerisinde ise sadece 4 hastane TÜRKÖK ve Kızılay ile çalışıyor. Bu dört özel hastaneden 2’si olan Medical Point İzmir ve Gaziantep hastaneleri, ulusal bağışçı havuzunun genişletilmesi ve daha fazla hastanın uygun donöre ulaşabilmesi için TÜRKÖK ve Kızılay ile birlikte aktif bir şekilde hizmet veriyor. Bu iş birliği sayesinde, hem bağışçı kazanımı hızlandırılıyor hem de daha fazla hastaya kök hücre nakli ile hayat veriliyor.

Medical Point Hastaneleri, kök hücre bağışının önemine dikkat çekerek, bu konuda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. İzmir ve Gaziantep hastanelerinde gerçekleştirilen operasyonlar ve bağışçı adaylarıyla yürütülen süreçler, uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunumunun önemli bir örneğini teşkil ediyor.