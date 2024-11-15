İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi, kış mevsimini coşkulu bir etkinlikle karşıladı. DJ M. Ergün’ün performansı ve 90’lar konsepti ile renklendirilen ‘Kışa Merhaba Partisi’nde katılımcılar, nostaljik bir atmosferde keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan çalışanlar, 90’lı yılların unutulmaz müzikleri eşliğinde zaman yolculuğuna çıkarak hem eğlenceli dakikalar yaşadı hem de yoğun iş temposuna kısa bir mola verme fırsatı buldu. Partide çalışanlara ikram edilen sıcak salep, tarçınlı kurabiye ve börek gibi kış lezzetleri ile çalışanlar hem lezzet dolu hem de samimi bir ortamda buluştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Genel Müdürü Müslüm Yıldız, bu tür sosyal etkinliklerin çalışanlar arasındaki bağı güçlendirdiğine dikkat çekerek, “Sağlık sektöründe hizmet vermek, her gün fedakarca çalışmayı gerektiriyor. Çalışanlarımız, hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek adına yoğun bir tempoda görev yapıyor. Bu tür sosyal etkinlikler, hem onların motivasyonunu artırmak hem de aralarındaki bağı güçlendirmek için oldukça kıymetli. Bu samimi atmosferin, ekip ruhumuzu pekiştirerek hem kurumumuza hem de sunduğumuz hizmet kalitesine yansıyacağına inanıyoruz.” dedi.