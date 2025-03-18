Enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarla sektörde fark oluşturan Medical Point, üçüncü kez ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı.

TÜV Nord denetimini başarıyla tamamlayan Medical Point, enerji yönetimi konusundaki kararlılığını ve çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önemi bir kez daha kanıtladı. Medical Point, üçüncü kez ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba,"Enerji verimliliği, sadece operasyonel mükemmeliyetin değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğun da önemli bir parçasıdır. ISO 50001 sertifikası, Medical Point’in enerji yönetimi alanındaki taahhüdünü ve sürdürülebilir bir gelecek için attığı somut adımları simgeliyor. Bu başarının arkasındaki tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Sürdürülebilir gelecek için güçlü adımlar

Dünya çapında kabul gören ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji kullanımını optimize ederek hem maliyet tasarrufu sağlamak hem de çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla uygulanıyor. Medical Point, bu prestijli belge ile enerji yönetiminde uluslararası standartlara uyduğunu ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerine entegre ettiğini bir kez daha ortaya koydu.

Sürdürülebilirlik alanındaki projelerini başarıyla sürdüren Medical Point, yenilikçi enerji çözümleri geliştirerek çevre dostu uygulamalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.