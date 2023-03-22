Medical Point Gaziantep Hastanesi “Gülmek En Çok Size Yakışıyor” sloganı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı ‘Glutensiz Bir Başka Kafe’ ile ‘Mutlu Kafe’ çalışanlarından 12 down sendromlu çocuğun kulak, burun, boğaz ve dahiliye muayenelerini ücretsiz olarak gerçekleştirdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzm. Dr. S. İrem Yılmaz, 12 down sendromlu çocuğun kulak, burun, boğaz ve dahiliye muayenelerinin gerçekleştirildiğini ve Diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan hastalara medikal tedavi uygulandığını belirtti. Uzm. Dr. Yılmaz, genç misafirlerin ebeveynlerinin ve öğretmenlerinin süreç hakkında bilgilendirildiğini belirterek, bu gençlerin düzenli olarak kontrollerinin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Op. Dr. Abdullah Demirkan ise yaptığı açıklamada, “Genç misafirlerin kulak, burun, boğaz muayenelerini detaylı bir şekilde yaptıklarını belirterek, mevsim geçişinden dolayı boğaz ve kulak enfeksiyonu olan hastalara en uygun tedavinin uygulandı” dedi.

Başhekim Ekber Şahin ise, “Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiğimiz 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü sebebiyle, istihdamı artırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün burada birbirinden değerli misafirlerimizi ağırlamaktan onur duyduk. Hastanemiz gelecekte de down sendromlu çocuklara desteğini sürdürecektir. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı, Engelli Koordinasyon Merkezi Yöneticisi Ayfer Özçetin ise Mutlu Kafe ve Glutensiz Bir Başka Kafe ekibini ağırladıkları için Medical Point Gaziantep Hastanesi yöneticilerine, hekimlerine ve çalışanlara teşekkürlerini ileterek, gençlerin etkinlikten oldukça mutlu ayrıldıklarını kaydetti.