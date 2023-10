Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin başta olmak üzere alanında uzman doktorlar meme kanserinde erken teşhise dikkat çekerek bilgiler verdi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi’nde meme kanseri farkındalık ayında etkinlik düzenlendi. Düzenlenen etkinlikte, kadınlarda meme kanserine karşı erken teşhisin önemine dikkat çekilerek erken tanı alan birçok hastanın memenin kozmetik yapısı bozulmadan yapılan cerrahi tedaviler ve ilaç tedavileri ile meme kanserinin tedavi edilebilir olduğu belirtildi.

“Hastanemizde her türlü kanser cerrahisi büyük bir başarıyla yapılmaktadır”

Hastanenin başta meme kanseri olmak üzere birçok kanser hastalıklarını başarıyla tedavi ettiklerini belirten Medical Point Gaziantep Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ekber Şahin, “Meme kanseri hepimizin bildiği gibi çok sık görülen kanserlerden bir tanesi. Her 8 kadından birinde meme kanseri maalesef görülmektedir. Meme kanseri tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Hastanemizde bununla ilgili her türlü branş mevcuttur. Biz onkoloji merkezli bir hastaneyiz. Hastanemizde her türlü kanser cerrahisi büyük bir başarıyla yapılmaktadır. Burada meme kanserinin hem cerrahi tedavisi hem kemoterapisi, hem de radyoterapisi başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Hastanemizi tercih eden herhangi bir kanser hastası başka hiçbir sağlık kuruluşuna ihtiyaç duymadan tüm tedavilerini hastanemizde alabilmektedir” dedi.

““Meme kanseri ileride Romatizma hastalıkları gibi tedavi edilecek”

Meme kanserinde erken tanıya dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Büyükhatipoğlu, Meme kanserinde erken tanı alan hastaların kemoterapi tedavisi almayabileceğini vurguladı. Prof. Dr. Büyükhatipoğlu, “Bu ay meme kanseri farkındalık ayı. Meme kanserinde çok şey değişti. Değişmeyen tek şey erken tanının önemi. Erken tanı alan hastalar kemoterapiden kurtulabilirler. Bu anlamda, erken tanı alan birçok hastamıza kemoterapi seçeneği sunmadan sadece ameliyat yeterli olabiliyor veya hormon tedavisiyle devam edebiliyoruz. Bunun yanı sıra ileri evre meme kanserlerinde de teknolojik anlamda çok ilerleme kaydedildi. İleri evre meme kanserlerinde her gün yenilikler oluyor. Önceden tedavisi yok gibi görünen bu kanser türü artık bir romatizma hastalığı gibi tedavi edilebilmektedir. Biz bu hastalıkta yaşamı kaliteli ve sürdürülebilir hale getirmeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra ileri evre meme kanseri olan hastalara uyguladığımız tedavilerde de tamamen iyileşenler de oluyor. Meme kanseri tedavi edilebilir bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.

“Tedavisi artık kolay olan bir kanser türü”

Kadınların meme kanseri konusunda daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyleyen Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü, “Meme kanseri farkındalık ayında nükleer tıp kliniği olarak en önemli vazifemiz, teşhis aşamasında kanser tespit edilen hastaların tedavisine Pet CT cihazı ile yol gösterici olarak hem memedeki yaygınlığı hem de tüm vücuttaki yaygınlığını değerlendirmektir. Bütün bu süreç tamamlandıktan sonra meme kanseri hastalarında tedavi süreçleri başlıyor. Meme kanseri farkındalık ayında bütün kadınlara söyleyeceğimiz tek bir şey var meme sağlığınıza önem verin ve hayata gülümseyin. Meme kanseri teşhisi ve tedavisi artık çok kolaylaşmış bir kanser türü” ifadelerine yer verdi.

“20’li yaşlardan itibaren bireylerin kendi kendine yapacağı muayene çok önemli”

Kozmetik olarak memede doku kaybı olmadan iyileştirilebildiğine vurgu yapan Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mesut Gül, “Meme kanseri artık toplumda çok sık görülen bir hastalık olmakla birlikte önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaya başladı ve giderek de toplum sağlığı sorunu haline dönüştü. Meme kanserinde aslında en önemli kısım erken teşhistir. Burada önemli olan kadınların özellikle 20 yaşından itibaren kendi kendine yapacakları meme muayenesidir. Erken teşhis edilen bu kanserlerde uygulanan ilaç tedavileri, yaptığımız cerrahi müdahalelerle kozmetik bakımdan meme dokusu korunarak meme kanseri tamamen iyileşebilmektedir. Hatta son zamanlarda yaptığımız onkoplastik meme kanseri cerrahisi ile kozmetik olarak meme dokusu da korunarak estetik kaygıdan uzak meme yapısında herhangi bir kayıp olmadan tamamen iyileşebilen bir hastalık olarak öne çıkmaktadır” şeklinde konuştu.

“Işın Tedavisini kalp, akciğer gibi kritik organlara hiç zarar vermeden hedefe yönelik yapıyoruz”

Diğer bir ifade ile, memedeki sağlam dokuların da radyoterapi almak zorunda olduğunu belirten Radyasyon Onkolojisi Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, “Meme kanserlerinde en önemli sorunlardan biri hastalığın aynı bölgede veya yakın bölgede tekrarlaması yani nüks etmesidir. Radyoterapi bu aşamada, nüksü önlemede diğer bir ifade ile hastalığın tekrar ortaya çıkmasını önlemede en önemli tedavi araçlarından bir tanesidir. Hastanemizde de TrueBeam denen cihazla son dönemlerde çok yaygın olarak kullanılan IMRT yöntemiyle sadece kanserli bölge hedeflenmekte başta akciğer kalp gibi kritik organlarla beraber tüm sağlam dokular da korunmaktadır. Bu sayede hedeflenen doku ile ideal radyoterapi dozuna ulaşılırken, kritik organlarda olumsuzluk yaşanmamaktadır ” diye konuştu.