Medical Park Karadeniz Hastanesi hekimleri 14 Mart Tıp Bayramı’nda Zorlu Otel’de iftar yemeğinde buluştu. Etkinliğe Genel Müdür Tuğba Altın, Tıbbi Direktör Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz, Başhekim Op. Dr. Mehmet Feryat Demirhan, Başhekim Yrd. Uzm. Dr. Leyla Çavdar Özgür, hastane hekimleri ve yöneticiler katıldı.

Medical Park Karadeniz Hastanesi Genel Müdürü Tuğba Altın, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada "Sağlık, insan hayatının en kıymetli hazinesidir ve bu hazinenin korunması için canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız, toplumumuzun en değerli yapı taşlarından biridir. Sizler, yalnızca hastaları iyileştiren değil, aynı zamanda onlara umut veren, şifa dağıtan kahramanlarsınız. Hastanemizde görev yapan her bir sağlık profesyonelimiz, hastalarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz çalışmakta, bilgi ve tecrübeleriyle insan hayatına dokunmaktadır. Bizler de yönetim olarak, sizlerin daha iyi şartlarda, huzur ve güven içinde çalışabilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı iftar buluşmasında, tüm sağlık çalışanlarımızın emeklerini bir kez daha takdirle karşılıyor, fedakârlıklarınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. 14 Mart Tıp Bayramı’nız kutlu olsun" dedi.