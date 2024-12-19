Medical Park Karadeniz Hastanesi Rize’de aile hekimleri için sağlık paneli organize etti.

Trabzon’da hizmet veren Medical Park Karadeniz Hastanesi tarafından Rize’deki aile hekimleri için düzenlenen sağlık panelinin moderatörlüğünü Tıbbı Direktör Prof. Dr. Serdar Türkyılmaz yaparken, konuşmacı olarak Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, ‘Solunum Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi’, Medikal Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Seher Nazlı Kazaz ise ‘Kanser Tarama Yöntemleri’ hakkında sunumlarını gerçekleştirdi.

Sunum bitiminde doktorlar aile hekimlerinin konuyla ilgili sorularını cevaplandırırken, soru cevap sonrası plaket takdimi yapıldı.