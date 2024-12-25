Karadeniz Bölgesi’nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Medical Park Karadeniz Hastanesi 10’uncu yılını kutladı.

Medical Park Karadeniz Hastanesi 10’uncu yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı. Programda sağlık çalışanları, hastane yöneticileri ve hekimler bir araya geldi. Hastane Genel Müdürü Tuğba Altın, Medical Park Karadeniz Hastanesi’nin 10 yıldır bölge halkına kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu belirterek, “10 yıl önce, Karadeniz Bölgesi’ne kaliteli sağlık hizmetlerini sunma amacıyla yola çıktık. Geçen on yıl boyunca, hastanemiz büyüdü, gelişti ve pek çok başarıya imza attı. Bu başarıların arkasında yatan en önemli faktör, hiç şüphesiz siz değerli çalışma arkadaşlarımın özverili çalışmaları ve gayretleridir. Sizlerin emeği, hastanemizi bugün bulunduğu noktaya taşıyan en büyük güçtür. Bu süreçte binlerce hastaya şifa dağıttık, yüzlerce hayat kurtardık ve sağlık sektöründe örnek gösterilen bir kurum olduk. Bu başarılarımızın arkasında, hasta memnuniyetini her zaman ön planda tutan bir anlayış, sürekli kendini geliştiren bir ekip ve yeniliklere açık bir yönetim anlayışı yatmaktadır” dedi.

Etkinlik canlı müzik eşliğinde keyifli anların yaşanmasıyla tamamlandı.