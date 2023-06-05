MediaMarktSaturn, 2021-2022 mali yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı. Rapora göre; MediaMarktSaturn kendi ticari operasyonlarından kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını 2015 yılından bu yana yüzde 78,5 oranında azalttı.

MediaMarktSaturn, sürdürülebilirliğin şirketlerin ekonomik başarısı üzerinde uzun vadeli olumlu bir etkisi olduğuna inanarak, bu alandaki farkındalığı artırmayı, iç süreçlerini değiştirerek ve kendi emisyonlarını azaltarak kendi faaliyetlerini daha da sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Sürdürülebilirliği kurumsal stratejilerinin temel bir bileşeni olarak gören MediaMarktSaturn, 2021-2022 mali yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

Rapora göre; MediaMarktSaturn kendi ticari operasyonlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarını 2015 yılından bu yana yüzde 78,5 oranında azalttı. 2018-19 mali yılından bu yana toplam enerji tüketimini yüzde 12 azalttı. 2020-21 mali yılında yüzde 81 civarında olan yenilenebilir enerjinin elektriğindeki payı yüzde 90’lara ulaştı. 2020-21 mali yılına kıyasla yüzde 158,8 daha fazla sürdürülebilir ürün sunan MediaMarktSaturn’ün 25’i aşkın kategoride 3 bin 207 çevre dostu ürünü bulunuyor. MediaMarktSaturn, 550 bini mağazalardaki Smart Bar’larda olmak üzere yaklaşık 3.2 milyon cihazı onardı.

MediaMarktSaturn’ün sürdürülebilirlik hedefleri arasında, müşterilerine Avrupa’daki en sürdürülebilir tüketici elektroniği ürün yelpazesini sunmak, yeni bir sürdürülebilirlik vaadi oluşturmak ve iklim açısından nötr bir alışveriş deneyimi sunmak yer alıyor. Marka, bu hedeflere ulaşmak için, değer zinciri boyunca ticari faaliyetlerinin doğrudan veya dolaylı olarak neden olduğu emisyonların sorumluluğunu üstleniyor. İşletme süreçlerini optimize etmek, böylece karbon ayak izini iyileştirmek için sürekli olarak yeni önlemler geliştiriyor.

Paris Anlaşması rehberlik ediyor

MediaMarktSaturn’e, küresel iklim değişikliğini sınırlandırmaya yönelik Paris Anlaşması’nın hedefleri rehberlik ediyor. Bu hedeflerden biri de CO2 emisyonlarının 2050 yılına kadar yılda yüzde 4,5 azaltılması. Buna dayanarak, 2023 yılı sonuna kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını net olarak sıfırlamayı hedefleyen marka, önümüzdeki on yıl içinde tedarik zincirindeki tüm Kapsam 3 emisyonlarını azaltmayı planlıyor.

Yeşil Tüketim Taahhüdü’nü imzaladı

Alman Perakende Federasyonu’nun (HDE) eylem ilkelerinin, Çeşitlilik Şartı’nın ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir parçası olan MediaMarktSaturn, aynı zamanda Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Tüketim Taahhüdü Girişimi’ni de imzaladı.

MediaMarktSaturn, Yeşil Tüketim Taahhüdü’ne imza atarak aşağıdaki hedeflere ulaşmayı taahhüt etmiş bulunuyor:

1. OEF yöntemi ile ölçülen Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonları için 2023 yılı sonuna kadar net sıfır emisyona ulaşılması.

2. İlgili Kapsam 3 emisyonlarının net CO2 yoğunluğunun 2033 yılı sonuna kadar baz yıl olan 2019’a kıyasla yüzde 30 azaltılması.

3. Müşteriler için daha sürdürülebilir bir yaşam tarzını mümkün kılmak üzere ürün yelpazesindeki çevre dostu ürünlerin sayısının sürekli olarak artırılması.

4. Sürdürülebilir ürün sayısının 2023’ün sonuna kadar iki katına çıkarılması.

Karbondioksit emisyonlarını sıfıra indirmeyi hedefliyor

Bir tüketici elektroniği perakendecisi olarak ticari faaliyetlerinin iklim ve kaynakların bulunabilirliği üzerinde etkisi olduğunun bilincinde olduğu belirtilen MediaMarktSaturn, ekolojik açıdan sorumlu bir ekonomik büyüme sağlamak istediği vurgulandı. Küresel iklimin korunmasına açık ve kanıtlanabilir bir katkı sağlamayı amaçlayan marka, bunu başarmak için net hedefler belirledi; 2019-2021 referans yılına kıyasla 2033 yılı sonuna kadar satın alınan malların ve hizmetlerin iç operasyonlar için taşınmasından kaynaklanan net CO2 yoğunluğunu ve kendi marka emisyonlarının net CO2 yoğunluğunu yüzde 30 azaltmak. Şirket içi operasyonlardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı net CO2 emisyonlarını 2023 yılı sonuna kadar sıfıra indirmek.

MediaMarktSaturn, müşterilerinin sürdürülebilir ürün ve hizmetlerini hızlı ve net bir şekilde tanımalarına yardımcı olmak için 2021-22 mali yılından

bu yana ürünleri BetterWay / Daha İyiye logosuyla etiketliyor. Müşterilerine ürün bilgileri sunarak ve ürünlerin karşılaştırılabilir olmasını sağlayarak mümkün olduğunca sürdürülebilir satın alma kararları vermelerine yardımcı olan marka, 2023 sonuna kadar ürün yelpazesindeki sürdürülebilir ürün sayısını iki katına çıkarma hedefi koydu. Bunun için, fiziksel ve çevrimiçi mağazalarında yaklaşık 1.000 sürdürülebilir ürüne sahip olduğu 2020 yılını baz yıl olarak alıyor. Bu hedef 2021-22 mali yılında halihazırda aşıldı ve marka şu anda müşterilerine yaklaşık 3 bin 200 sürdürülebilir ürün sunuyor. Bu ürünler, beyaz eşya kategorisinde buzdolapları, çamaşır makineleri, fırınlar ve bulaşık makineleri ve ev aletleri grubundaki elektrikli süpürgeler ve kahve makineleri dahil olmak üzere 25 ürün kategorisine yayılıyor.

Elektronik atıkların ağırlığı Eyfel Kulesi’ne eşit

Markanın tüm mağazalarının giriş alanında bir SmartBar ve bir satış sonrası hizmet masası bulunuyor. Bu SmartBar’larda, şirket içi teknisyenler müşterilerin cep telefonlarını onarıyor, ayrıca yerinde onarımdan ekran korumasına ve uzatılmış garantilere kadar birçok yenilikçi hizmeti de sunuyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımını daha da pekiştirmek için gelecekte SmartBar’ların, ürünlerin ömrünü uzatmaya ve kaynakları korumaya yardımcı olan diğer hizmetler için de merkezi bir irtibat noktası olması amaçlanıyor. 2021-22 mali yılında 3,2 milyon cihaz onaran MediaMarktSaturn, ürünler çöpe atılmak yerine kullanımda kaldığı için 2021-22 mali yılında elektronik atıkları yaklaşık 8 bin 700 ton azalttı.

MediaMarktSaturn Grubu sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için neler yapıyor?

Almanya’daki merkez binasında fotovoltaik sistem kullanıyor. Kargo bisikletleri ve elektrikli araçlar kullanarak sıfır son adım teslimat projelerini hayata geçiriyor. Atık hacmini azaltmak için çalışıyor. 2021-22 mali yılında, yaklaşık 39 bin 788 ton eski elektrikli cihaz geri alınarak geri dönüşüm için atık yönetimi şirketlerine verildi. Ambalaj atıklarında ise 2021-22 mali yılında grup genelinde atıkların yaklaşık 14 bin 652 tonu geri dönüşüme gönderildi. Ambalajı ürüne göre uyarlayarak dış ambalaj ve dolgu malzemesi ihtiyacını ortadan kaldırarak, otomatik bir paketten ürün paketleme makinesi kullanıyor. Ambalaj atığını azaltmak amacıyla mağazalara teslimat için yeniden kullanılabilir taşıma konteynerleri kullanılıyor. Mağazalarında akıllı telefon geri alım makineleri kullanıyor. Bu makineler, müşterilerin cihazlarının değerini belirleyebiliyor ve eşdeğer bir hediye kartı ile takas edebilmelerini sağlıyor. 2021-22 raporlama döneminde, takas hizmetleri aracılığıyla 70 binden fazla cihaz satın alınarak yeniden işlendi ya da sertifikalı bir geri dönüşüm sürecine dahil edildi.