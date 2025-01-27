Elektronik perakendecisi MediaMarkt; günlük görevleri optimize etmek, ekibin işinin kolaylaştırarak üreticiliğini artırmak ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla üretken yapay zekâya (AI) dayalı kendi dijital aracını geliştirdi. Şirket çalışanlarına özel olan Sandy, ocak ayı itibarıyla MediaMarkt Türkiye’de de devreye alındı.

MediaMarktSaturn’ün yapay zekâ proje grubuyla iş birliği içinde İletişim Merkezi Yapay Zekâ ekibi tarafından geliştirilen Sandy, kullanıcıların kod bilgisi gerektiren sorgular yapmak yerine günlük konuşma dilini kullanarak analitik platformlarda soru sormalarını sağlayan doğal dil sorgularına (NLQ) yanıt vererek metin ve görüntü üretebilmesinin yanı sıra kod yazma desteği de sağlıyor. Bu sayede birçok görev daha verimli ve hızlı bir şekilde yerine getirilebiliyor ve daha üst düzey stratejik konulara odaklanmak için daha fazla zaman kazanılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Sandy’nin geliştirilme sürecinde veri koruma ve güvenliğe de büyük önem verildi. Bu yeni üretici yapay zekâ asistanının en önemli özelliklerinden biri de şirket çalışanlarının günlük işlerini şirket ağları içinde güvenli bir şekilde yapabilmesi. Bu sayede hassas bilgilerin korunması hedefleniyor. Kullanımı çok basit olacak şekilde tasarlanan yeni araç, başlangıçta OpenAI’nin GPT 3.0 ve 4 modelleri ve Google’ın Palm2 modelleri gibi büyük dil modelleri ile Stable Diffusion, Dall-e gibi görüntü üretim programlarından yararlandı. Son dönemde de Sandy’ye Llama3 ve Gemini Pro’nun en son modelleri entegre edildi.

“Sandy, Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuzda yeni bir kilometre taşı”

Sandy’nin entegrasyonuyla dijital dönüşüm yolculuklarında dönüm noktası niteliğinde önemli bir adım daha attıklarını söyleyen MediaMarkt Türkiye Pazarlama, Kurumsal iletişim ve E-ticaret Direktörü Tolga Ünvan “Yapay zekâ uygulamalarını online alışveriş deneyimine entegre ederek müşteri deneyimini daha kişisel ve kusursuz hale getirmek son iki yıldır bizim de öncelikli hedeflerimizden biri. Devreye aldığımız GPT-4 destekli Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi çözümlerimiz, tüketicilerin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri önermek için kullanılıyor. Genel olarak House of AI adını verdiğimiz yapay zekâ projelerimizle sayısız ödül aldık. Ve bu konudaki çalışmalarımızı da bir üst noktaya taşıyarak yeni dijital asistanımız Sandy’yi devreye aldık. Sandy; operasyonel işlerimizi kolaylaştırırken günlük, rutin işlerimizde de ekibimize zaman tasarrufu sağlayacak. Deneyim Şampiyonluğu vizyonumuzda yeni bir kilometre taşı olan Sandy, sektörümüzde öncülük ettiğimiz inovatif yaklaşımımızı ve son teknoloji aracılığıyla hem müşteri hem de çalışan deneyimini sürekli iyileştirmeye yönelik kararlılığımızın önemli bir göstergesi. Sandy’yi Türkiye’de de sistemlerimize entegre ederek yapa zekâ teknolojilerini çalışanlarımızın kullanımına sunmaktan dolayı heyecanlıyız” dedi.