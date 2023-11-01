MediaMarkt Türkiye’de Mart 2018’den bu yana Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görev yapan Hulusi Acar, Kasım ayı itibariyle çalışmalarını MediaMarkt Türkiye CEO’su olarak sürdürecek.

Elektronik perakendecisi MediaMarkt Türkiye’de üst düzey bir atama gerçekleşti. MediaMarkt Türkiye’de Operasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (COO) olarak görevini başarıyla sürdüren Hulusi Acar, MediaMarkt Türkiye’ye CEO olarak atandı.

MediaMarkt bünyesine katıldığı 2018 yılından beri markanın mağaza sayısını iki katına çıkaran ve 230 bin metrekareden fazla alana yayılan 96 mağazası ve dijital satış kanallarına liderlik eden Acar, aynı zamanda, pazarlama, bütünleşik kanal yönetimi, müşteri deneyimi ve bağlılığı programlarının yönetimini de üstlenerek markanın pazar liderliği yolculuğuna büyük katkılarda bulundu.

2023 global stratejisini Deneyim Şampiyonluğu olarak benimseyen markanın, 360 derece deneyim mükemmelliğine odaklanma vizyonu kapsamında; çalışan, alışveriş, kullanım, sosyal ve çevresel etki deneyimi olarak 4 ana başlıkta ayrı ayrı ele aldığı deneyim şampiyonluğu hedefini yerine getirmesinde önemli paya sahip olan Acar, Türkiye’nin grubun en başarılı ülkelerinden biri haline gelmesinde de önemli bir rol oynadı.

Verilen bilgiye göre Acar, Galatasaray Lisesi’nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde satış, pazarlama ve müşteri deneyimi alanlarında çeşitli üst düzey yöneticilik pozisyonlarında bulundu. Perakende ve telekomünikasyon sektörlerinde uzun yıllara dayanan deneyime sahip Acar, MediaMarkt Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı.