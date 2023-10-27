Ünlü rap sanatçısı Ceza’nın yer aldığı reklam filminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın bir gün değil, her gün kalbimizde yaşattığımız bir değer olduğu vurgulanıyor. MediaMarkt yayınladığı reklam filminde, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini ve modern Türkiye’nin temel değerlerini, izleyicilere aktararak toplumsal bilinci pekiştiriyor.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılını kutlamak için bir reklam filmi yayınladı. Marka bu özel projede, Türk rap müziğinin efsane ismi Ceza ile birlikte Cumhuriyet Bayramı’nın sadece 29 Ekim’de değil, her gün kalplerde yaşandığına dikkat çekiyor.

Reklamın görsel ve müzikal anlamdaki etkileyici birleşimi, teknolojinin evrimi ve Cumhuriyet’in bize kazandırdığı modern değerler arasındaki paralelliği öne çıkarıyor.

Reklam filminin sonunda, Ceza’nın seslendirdiği, "Dün, bugün yarın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamanın her zaman tam zamanı!" cümleleri, izleyenlerin zihinlerinde derin bir iz bırakarak, Cumhuriyetin 100. yılının anlam ve önemini, genç nesil için unutulmaz kılma hedefiyle öne çıkıyor.

Markanın reklam filminin sosyal medya kanalından izlenebildiği açıklandı.