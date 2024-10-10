Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, Aydın’daki ikinci, Türkiye’deki 101’inci mağazasını Kuşadası’nda açtı. Türkiye genelinde mağaza açılışlarına hız kesmeden devam eden markanın yeni mağazasında açılışa özel olarak düzenlediği kampanya, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, Türkiye’deki 101’inci mağazasını Aydın’ın Kuşadası ilçesinde açtı. 1251 metrekarelik geniş satış alanına sahip olan, 17’si kadın 33 çalışanın istihdam edildiği mağazanın açılış töreni gerçekleşti. Son teknoloji ürünleri deneyimin ön planda olduğu mağazalarında tüketicilerle buluşturmaya devam markanın düzenlediği açılış töreni ilgiyle karşılandı.

Açılış sonrasında kampanyalı ürünler talep görürken, son teknoloji ürün yelpazesinin çeşitliliği ziyaretçiler tarafından beğeniyle karşılandı. Açılış törenine katılan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, şunları söyledi: ”Açtığımız her yeni mağazayla istihdama katkı sağlarken, tüketicilerimize konforlu alışveriş alanlarında, son teknoloji ürünleri yerinde deneyimleme ve inceleme olanağı sunuyoruz. Türkiye’de kazandığımızı Türkiye’ye yatırma hedefimizle önümüzdeki dönemde de yeni mağazalar açmaya ve satış alanımızı büyütmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Akıllı Telefon Kiralama gibi artı hizmetlerimizi, genişletmeye devam ettiğimiz mağaza ağımızla Türkiye’nin farklı illerine taşıyoruz. Son dönemde ayrıca web sitemizi, uygulamamızı ve sadakat platformumuz MediaMarkt Club’ı da tamamen yenileyerek daha hızlı ve kullanıcı dostu hale getirdik. Hem fiziksel mağazalarımızda hem de mediamarkt.com.tr’de tüketicilerimize en iyi hizmeti vermeye, en benzersiz alışveriş deneyimini yaşatmaya devam edeceğiz.”

Markanın, Türkiye’nin farklı noktalarında mağaza açılışlarına devam edeceği belirtildi.