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Elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın Türkiye organizasyonun yönetim şemasında yeni düzenlemeler yapıldı. Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü departmanının sorumluluğu, şirketin Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar’a devredildi. Yeni yönetim şeması değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda şirketin Benelüks bölgesine atanan Çağanur Atay Uçtu’dan boşalan Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü koltuğuna Tolga Ünvan getirildi.

MediaMarkt’ta Pazarlama, E-ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Tolga Ünvan getirildi.

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