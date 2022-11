MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 51 ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiren Oriient oldu. Yarışmada ikinciliği Varsapp, üçüncülüğü ise Vouchery.io aldı.

MediaMarkt Startup Challenge yarışmasının kazananları belli oldu. 51 ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın kazananı, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiren Oriient oldu. Yarışmada ikinciliği Varsapp, üçüncülüğü ise Vouchery.io aldı.

MediaMarkt Türkiye, 2018 yılında başlattığı MediaMarkt Startup Challenge projesinin 5’incisini; Google, Index Grup, Zip ve Hacquarters iş birliğiyle düzenledi. 51 farklı ülkeden 205 farklı girişimin değerlendirildiği yarışmanın ön elemesini geçen 10 girişim ise düzenlenen final etkinliğinde jüriye sunumlarını yaptı.

2022’nin kazananı Orieent oldu

Özellikle perakende satış teknolojileri, kurumların dijitalleşme süreçleri ve satış sonrası teknolojileriyle ilgili alanlardan başvuru kabul eden MediaMarkt Startup Challenge 2022’nin kazananı Oriient oldu. İç mekan konumlandırma sistemi olan Orieent, dijital dünyayı ve veri destekli kişiselleştirmeyi bir araya getirerek gerçek zamanlı müşteri deneyimini iyileştiriyor.

Yarışmada ikinci olan Varsapp insanların kullanmadıkları eşyalarını kiraya verebilecekleri veya ihtiyaç duydukları ürünleri kiralayabilecekleri bir kiralama pazaryeriyken üçüncü olan Vouchery.io ise markaların kişiselleştirilmiş dijital promosyonları otomatikleştirmesine yardımcı olarak kampanyalardan yatırım getirisini artıran yapay zeka destekli bir promosyon altyapısı.

Yarışmaya ev sahipliği yapan ve jüri koltuğunda bulunan MediaMarktSaturn Perakende Grubu COO’su ve MediaMarkt Türkiye CEO’su Yenal Gökyıldırım, “yarışmamız ile girişimcilere destek sunmaya ve ülkemizde girişimcilik ekosistemini geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm çalışmalarımızın temelinde müşterilerimizi daha iyi tanımak, ihtiyaçlarını anlamak, müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutarak deneyim şampiyonu olmak yatıyor. Bugün sektöründe Avrupa’nın açık ara lideri olmamızı sağlayan güç ise farklı teknolojilere tanıklık ettiğimiz tarihimizde her türlü inovasyona açık olmamız ve onu en iyi şekilde kullanmamız. Bu nedenle biz kendimizi her zaman “geleceğin perakendecisi” olarak görüyoruz. MediaMarkt Startup Challenge’ı da globaldeki bu vizyonumuzu Türkiye’de de hayata geçirmek ve ülkemizdeki girişimleri desteklemek için başlattık. 5 yıl önce dijitalleşmeyi iş süreçlerine adapte edebilen ve bu bağlamda perakende sektörüne yönelik çözümler geliştiren projeleri aramak üzere yola çıktığımız projemiz, ilerleyen yıllarda kapsama alanını genişletti ve dünyanın birçok ülkesinden başvuru almaya başladı. Yarışmamızın ilk yılında aldığımız başvuru sayısı yaklaşık 60’ken bu yıl 51 farklı ülkeden 205 girişimi değerlendirdik. Tüm bunlar Startup Challenge’ın doğru yolda ve sağlam adımlarla ilerlediğinin en büyük göstergeleri. Bundan gurur duyuyoruz. Ayrıca başta Orieent, Varsapp ve Vouchery.io başta olmak üzere tüm girişimcilerimizi kutlar, destekleri için Google, Index Grup, Zip ve Hacquarters’a teşekkür ederim” diye konuştu.