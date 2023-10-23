Yaşanılan deprem felaketi sonrasında bölgeye uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanan MediaMarkt, çocukları da unutmadı. Öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmeleri için donanımlı 4 adet tırı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağışlayan marka, 4 yıl içinde 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Dayanışma ve yardımlaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla arttığı bu dönemde MediaMarkt, sadece bugünü değil, yarını da düşünerek deprem felaketinden etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanıyor. Öğrencilerin eğitim hayatına devam edebilmelerine destek olmayı amaçlayan marka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na 4 adet eğitim tırı bağışladı. MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu ve TEGV Üst yönetiminin katılımıyla açılışı yapılan ve 4 yıl devam edecek olan bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki yaklaşık 24 bin çocuğa ulaşması hedefleniyor.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Faruk Kocabaş, hayata geçirilen proje ile ilgili şu açıklamaları yaptı: “Yaşadığımız deprem felaketinde şirket olarak bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanmasında aktif olarak rol aldık. İhtiyaç listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve şarj aleti olmak üzere yaklaşık 14 bin ürünü afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Yardım amacıyla oluşturduğumuz 2 milyon euroluk bağış fonu kapsamında çocukların eğitim hayatına devam edebilmelerine destek olmak amacıyla şimdi de Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesini hayata geçiriyoruz. 4 yıl devam edecek bu proje kapsamında, ikinci ve sekizinci sınıf aralığındaki yaklaşık 24 bin çocuğun umudu olmayı hedefliyoruz.”

MediaMarkt Türkiye Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi (COO) Hulusi Acar, “Şirket olarak, toplumun bu zor dönemde eğitimle nasıl ayakta kalabileceğini, çocuklarımızın nasıl daha sağlam adımlarla ilerleyebileceğini düşünerek Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile ‘Eğitimle Daha İyiye’ projemizi hayata geçirdik. Projemizin sadece bireysel değil, toplumsal dönüşüme de öncülük etmesini hedefliyoruz. Çocuklarımızın bu eğitim birimlerinde kazandığı bilgi, beceri ve değerler, onları yalnızca bireysel başarılara değil, toplumsal başarılara da taşıyacak” dedi.

Yapılan çalışmalara değinen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Kurulduğumuz 1995’ten bu yana 3 milyondan fazla çocuğumuza nitelikli eğitim desteği sunduk. Adapazarı, Bingöl, Van, Erzincan ve İzmir depremlerinde olduğu gibi, 6 Şubat felaketinden sonra da 17 araçlık Ateşböceklerimiz eğitim tırlarımızla bölgedeki çocuklarımızın yanında olduk. Yakın zamanda faaliyete geçen Diyarbakır ve mimari proje çalışmaları süren Gaziantep Öğrenim Birimlerimizin yanı sıra, konteyner kentlerdeki 15 yeni birimimiz ve yeni Ateşböceğimizle olmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımıza çok güçlü bir destek de 4 yeni Ateşböceğimizin yapım ve işletme sponsorluğu ile MediaMarkt Türkiye’den geldi. Ateşböceklerimizin kondukları noktalarda çocuklarımızın geleceklerini aydınlatmalarını diliyor, markaya çok değerli destekleri için tüm çocuklarımız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Markanın eğitim tırlarında yapılacak çalışmalar hakkında şu bilgiler verildi:

Bilişim ve Tasarım Mucitleri Tırı’nda, çocukların bilgisayar ve iletişim teknolojilerini hayatın her alanında kullanabileceği, Algo Dijital, Scratch gibi kodlama platformları ile algoritmik düşünme ve kodlama becerisi, robotik setlerle tasarım ve kodlama becerilerini kazanması, yorumlama ve zihinsel becerilerine destek olmak amaçlanıyor.

Aynı zamanda yaşanabilir bir çevre, bilim ve teknoloji ile üreten bir toplum oluşturmak hedefiyle, 3D yazıcılardan robotik kitlere kadar tam donanımlı bir atölyede sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tartışıldığı, fiziksel ve dijital kodlamanın öğrenildiği ve teknolojinin tasarlayarak, üreterek, paylaşarak ve eğlenerek üretildiği bir program planlanıyor.

Düş Gezgini Tırı’nda, çocukların, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunacak, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirecek, sanat yoluyla üreticilik, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olacak bir eğitim programı planlanıyor.