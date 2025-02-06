Deprem felaketinin ardından öğrencilerin eğitimlerine devam etmesine katkıda bulunan MediaMarkt Türkiye, hayata geçirdiği "Eğitimle Daha İyiye" projesiyle bir yılda gelinen noktayı gösteren bir rapor yayımladı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın 4 Ateşböceği öğrenim birimine sponsor olarak depremin hemen ardından sahaya inen MediaMarkt Türkiye, ’Eğitimle Daha İyiye’ projesiyle bir yılda 5 bin çocuğun umudu oldu. MediaMarkt Türkiye 2028’e kadar devam etmesi planlanan projeyle 24 bin çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Yaraları sarmaya destek olmak ve etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunmak adına Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliği ile ’Eğitimle Daha İyiye’ projesini hayata geçiren MediaMarkt, çocukların eğitim hayatına desteğini sürdürüyor. Öğrencilerin eğitim hayatının kesintiye uğramaması hedefiyle TEGV’e 4 öğrenim birimi bağışlayan MediaMarkt, Vakıfla birlikte Ekim 2023’ten bu yana 5 bin çocuğa ulaştı. 2028’e kadar devam etmesi planlanan projeyle 24 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

MediaMarkt’ın 4 adet Bilişim ve Tasarım, Bilim ve Sanat Ateşböceği öğrenim tırlarında 1. sınıftan 8. sınıfa kadar olan çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, bilişim, tasarım ve sanat gibi farklı konularda kısa ve uzun dönemli eğitimler gerçekleştiriliyor. Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Malatya’da konumlanan Ateşböceği öğrenim birimlerinde Ekim 2023’ten 2024 yılının Ekim ayına kadar 5 bin çocuk eğitim aldı, toplamda 20 bin saat etkinlik yapıldı.

Hulusi Acar: "Çocukları geleceğe hazırlamak en önemli sorumluluğumuz"

1 yılda 5 bin çocuğa ulaşan "Eğitimle Daha İyiye" projesinin MediaMarkt için çok değerli olduğunu vurgulayan MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, "Yaşadığımız deprem felaketinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremden etkilenen çocukların eğitim hayatlarının sekteye uğramaması, yeni beceriler edinerek geleceğe umutla bakmaları için TEGV ile bir iyilik yolculuğuna çıktık. ’Eğitimle Daha İyiye’ projemizde, fark oluşturan eğitimleriyle öne çıkan, ülkemizdeki her çocuğun ulaşabildiği TEGV ile güçlerimizi birleştirmekten onur duyuyoruz. TEGV’in bu yıl 30’uncu yılını kutlaması projemizi daha anlamlı kılıyor, eğitim alanındaki deneyimleri bize de ışık oluyor. Deprem bölgelerinde yaşayan çocuklarımızın eğitime erişimi çok önemli. Onları eğitim yolculuklarında desteklemeyi, yeni becerilerle güçlendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı en önemli sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu bilinçle, Ekim 2023’ten bu yana aktif olarak devam eden projemizle önümüzdeki yıllar boyunca da 24 bin çocuğun umudu olmayı hedefliyoruz" dedi.

Sait Tosyalı: "Eğitimin ışığıyla geleceği aydınlatıyoruz"

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı ise projeyle ilgili olarak "1995 yılında, ülkemizdeki her çocuğun nitelikli eğitime ulaşabilmesi için kurulan TEGV’in 30. kuruluş yıl dönümünde, 3.2 milyon çocuğumuzu ücretsiz olarak nitelikli eğitimle buluşturabilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu gururu paylaştığımız eğitim dostu kurumlardan biri de MediaMarkt Türkiye. Ülkemizin aydınlık geleceğinin ancak nitelikli eğitimle mümkün olduğu inancımızı paylaşan MediaMarkt Türkiye ailesiyle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından çalışmaya başladık ve 4 Ateşböceği Öğrenim Birimimizin yapımını destekleriyle tamamlayarak bölgeye yönlendirdik. Sahaya çıktığı günden bu yana deprem bölgesindeki faaliyetlerine devam eden MediaMarkt Ateşböceklerimiz bugüne kadar 5 bin çocuğumuzun yolunu aydınlattı. "Eğitimle Daha İyiye" projesiyle çocuklarımızı nitelikli eğitimle buluşturup aydınlık bir geleceğe kavuşmasına destek olan MediaMarkt Türkiye ailesine içtenlikle teşekkür ederiz" dedi.

MediaMarkt yapay zekâ eğitimlerini tüm çocuklar için erişilebilir yapacak

’Eğitimle Daha İyiye’ projesi kapsamında depremden etkilenen illerde çeşitli atölye çalışmaları da düzenleniyor. Geçtiğimiz aylarda eğitimci, tasarımcı ve sanatçı Bager Akbay çocuklarla yapay zekâ atölyelerinde bir araya geldi. Çocuklara yönelik yapay zekâ eğitimlerini sürdürülebilir kılmayı amaçlayan marka, TEGV iş birliğiyle uzun vadede yapay zekâ eğitimini tüm çocuklar için erişilebilir kılmayı hedefliyor.

Taş-Kağıt-Makas Atölyesi ile çocuklara sanatsal terapi ortamı sağlandı

Geçtiğimiz ay Taş-Kâğıt-Makas Atölyesi tarafından düzenlenen üretici drama atölyesinde ise kurucular Ceyda Düvenci ve Aslı Cüreklibatır, afetten etkilenen çocuklarla üretici çalışmalar gerçekleştirdi ve onlara sanatsal terapi ortamı sağladı. TEGV’in Hatay’daki Bilim Ateşböceği tırında yapılan atölyede hem eğlenceli hem de öğretici drama çalışmalarıyla çocuklara duygularını daha iyi tanıyabilme ve ifade edebilme fırsatı sunuldu.