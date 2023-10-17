Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecilerinden biri olan MediaMarkt, tüketicileriyle yeni mağazalarda buluşmaya devam ediyor. 18 Ekim Çarşamba günü Afyonkarahisar’da açılacak olan mağazada açılışa özel kampanyalar gerçekleştirilecek.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışveriş sunan elektronik perakendecisi MediaMarkt, Park Afyon AVM içerisindeki 1.111 metrekarelik mağazasının açılışını 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek. Her yeni şube açılışıyla istihdam sağlamayı sürdüren markanın Afyonkarahisar mağazasında görev alacak olan 23 personelin 11’i ise kadınlardan oluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, on binlerce elektronik ürünün sergileneceği yepyeni mağazada, akıllı telefonlardan hoparlör ve kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden televizyonlara kadar birçok kategoriden ürün, ziyaretçilerle buluşacak. Marka, Afyonkarahisar mağazasının açılışına özel çeşitli kategorilerde, 2 gün sürecek bir açılış kampanyası da gerçekleştirecek.