Elazığ’da bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi’nde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Elazığ’da kar yağışının ardından bin 200 rakımlı tarihi Harput Mahallesi vatandaşlara göz ziyafeti sundu. Geçtiğimiz günlerde yağan kar ile birlikte medeniyetler beşiği tarihi Harput Mahallesi beyaz gelinliğini giydi. Mahallede bulunan Urartu Krallığı tarafından yapılan Harput Kalesi, Pisa Kulesi’nden bile fazla eğik olduğu tescillenen Ulu Cami minaresi, türbeler gibi birçok tarihi yapı, karla birlikte izlenmesi keyif veren görüntüler oluşturdu.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’ne kabul edilen ve dronla görüntülenen Harput’ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.