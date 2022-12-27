Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), düzenlediği etkinlikler doğrultusunda geçtiğimiz hafta iki ünlü ismi söyleşi programına konuk etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), düzenlediği etkinlikler doğrultusunda geçtiğimiz hafta iki ünlü ismi söyleşi programına konuk etti.

Araştırmacı yazar Muhammed Emin Yıldırım ve televizyon programcısı Bekir Develi, iki ayrı günde zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilen etkinlik ile MEDEM’in konuğu oldu. Üniversite öğrencilerinin, diğer üniversitelerde okuyan öğrencilerin ve farklı meslek gruplarından katılımcıların takip ettiği söyleşiler yoğun ilgi gördü.

‘Eğitim hedefleri sevgi dili ile gerçekleşebilir’

Perşembe akşamı yapılan söyleşiye katılan Muhammed Emin Yıldırım, Hz. Peygamber’in örnek kişiliğinden hareketle, özellikle onun muallimlik sürecinde gösterdiği sevgi, şefkat ve merhamet yaklaşımı üzerinde durarak günümüzde de sadece sevgi dili ile eğitimde beklenen hedeflerin gerçekleşeceğini söyledi. Dinleyenlerden gelen sorulara verilen cevaplarla program tamamlandı.

Gençlerin çok yakından tanıdığı ve sevdiği Bekir Develi’nin ise Cuma günkü programa konuk olduğu söyleşide Bekir Develi, gençlerin kendi alanlarında ve diğer alanlarda etkin içerikler oluşturmasını tavsiye ederek, dijital iletişimin ön planda olduğu bu çağda sosyal medyada daha aktif olmanın önemine dikkat çekti.