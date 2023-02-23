Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Zonguldak’a gelen afetzedeler için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MEDEM), Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Zonguldak’a gelen afetzedeler için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Farabi Camii binasında saat 11.00’da başlayan etkinliğe Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ile Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara, çok sayıda akademisyen ve afetzede aileler ve çocuklar katıldı. MEDEM Merkez Müdürü Doç. Dr. Nuran Çetin önderliğinde düzenlenen ve hazırlıkları yaklaşık 3 gün süren organizasyona, 15 kadın pişirdikleri yiyeceklerle katkı sundu. 300 civarı yetişkin ve çocuğun yer aldığı dayanışma ve moral kahvaltısında konuşan Rektörümüz Özölçer, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini sunduktan sonra ihtiyaç duydukları her şey için kendilerine ulaşabileceklerini söyledi. “Bugün bu durumda biz olabilirdik ve inanıyoruz ki o zaman siz bizim için koşardınız” diyen Özölçer, üzüntülerini paylaştıklarını dile getirdi.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğin ardından Özölçer, depremzedelerle sohbet etti. Etkinlik yaklaşık 2 saat sürdü.