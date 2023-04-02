Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan dolayısıyla gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde Meddah Yusuf Duru sevenleriyle buluştu.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın “Diyarbakır’da Ramazan Bir Başka” mottosuyla başlattığı, sevilen isimleri vatandaşlarla buluşturduğu etkinlikler, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde devam ediyor.

Meddahlığın son temsilcilerinden biri olan Yusuf Duru, halk hikâyeleri, menkıbeler ve tarihten nükteler ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Gösteride anlattığı hikâyeler ile kimi zaman güldüren kimi zamanda hüzünlendiren menkıbelere yer veren Duru, izleyenlerden alkış aldı.