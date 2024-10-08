Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti.

Sivasspor’un eski başkanlarından Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Sivas’a geldi. Bu kapsamda Otyakmaz, Sivasspor Kulübü’nü ziyaret ederek Kulüp Başkanı Bahattin Eken ile bir araya geldi.

Otyakmaz’a Sivasspor’un önceki dönem yönetim kurulu üyeleri; Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz, Ömer Sepet, Mehmet Ali Topal ve Mehmet Boyraz eşlik etti.