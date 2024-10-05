Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, tüm coşkusuyla Adana’da devam ediyor. Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu da bu yıl 10’ncusu düzenlenen TEKNOFEST’e adeta çıkarma yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ile komisyon üyesi milletvekilleri, geleceğin teknoloji yıldızlarıyla buluştu.

TEKNOFEST Yönetim Başkanı Selçuk Bayraktar ile birlikte stantları ziyaret eden Komisyon Başkanı Varank, “Teknoloji ateşini yakmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren ve üreten, tam bağımsız bir ülke haline getirene kadar da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Tüm Türkiye’yi TEKNOFEST Adana’ya bekliyoruz." dedi.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığında 2018 yılından bu yana düzenleniyor. Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinliklere ev sahipliği yapan festival, toplumda teknolojiye olan ilgiyi artırmayı ve Türkiye’nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Bu yıl 10’uncusu düzenlenen festival, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda gerçekleştiriliyor. "TEKNOFEST ile Gelecek Sensin” mottosuyla düzenlenen TEKNOFEST’te 49 ana, 118 alt kategoride teknoloji yarışmaları yapılıyor. Aralarında Demirören Medya Grubu’nun da bulunduğu 128 kurumun katıldığı festival, her yaştan teknoloji meraklısı misafiri ağırlıyor.

Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, komisyon üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Abdurrahman Başkan, Rıdvan Uz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyüp Özkeçeci ve Arslan Tatar’dan oluşan milletvekili heyeti de TEKNOFEST Adana’ya konuk oldu. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar ile birlikte önce stantları ziyaret eden milletvekilleri, daha sonra projelerini geliştiren ve ürüne dönüştüren gençlerle bir araya geldi.

"Tam bağımsızlık vurgusu"

“Şampiyonlar Ligi” olarak adlandırılan çadırı ziyaretleri esnasında gazetecilerin sorularını cevaplayan Komisyon Başkanı Varank, "Biz bu sene komisyondaki arkadaşlarımızla birlikte geldik. Onlar da stantları gezerek vatandaşlarımızla görüşüyor. Bu teknoloji ateşini yakmaya devam edeceğiz. Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren ve üreten, tam bağımsız bir ülke haline getirene kadar da bu gayretimizi sürdüreceğiz. Çok güzel bir atmosfer var. Vatandaşlarımız, gençlerimiz memnun. Tüm Türkiye’yi TEKNOFEST Adana’ya bekliyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanvekili, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, otonom araçların, İHA ve SİHA’ların, füzelerin önemine dikkat çekerek “Türkiye her alanda gelişiyor. Bu festival, gelişmeye çok fayda sağlıyor. Bütün gençlerimiz burayı görmeli.” dedi.

"Gurur verici bir tablo"

Komisyon Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, gençlerin heyecanın aslında kaybolmadığını TEKNOFEST’te gördüklerini belirterek “Hem yapay zekâ hem elektrik elektronik üzerine, araç ve uçak üzerine çok güzel çalışmalar yapmışlar. Ülkemiz adına çok gurur verici bir tablo bu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanını kaybettirmememiz ve ülkemizin içindeki değerleri burada koruyup onların önünü açmamız adına güzel bir organizasyon olduğunu gördüm.” diye konuştu.

Komisyonun MHP’li üyesi Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da "Gelecekte Türkiye teknoloji alanında bölgesinden çok hızlı ayrışarak Silikon Vadisi ile yarışacak duruma gelecek. 20 yıl sonra da bizim Bilişim Vadimiz dünyanın en önemli teknoloji bölgesinden biri haline gelecek." değerlendirmesini yaptı.

Meclis heyeti, TEKNOFEST ziyaretinin ardından Adana’nın ticaret ve sanayi alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve yöneticileriyle de bir araya geldi.