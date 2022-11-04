Meclis kasım ayı dördüncü birleşimini Mustafa Tutuk başkanlığında Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Birleşimde Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a İller Bankası’ndan kredi kullanma yetki verilmesi talep edildi. Teklifin 2020 yılında İller Bankası’ndan alınan 50 milyon liralık kredi kullanma yetkisinin kullanılmayan 30 milyon liralık kısmıyla alakalı olduğu bildirildi.

Yalova Belediye Meclisi’nde Başkan Vekili Mustafa Tutuk’a İller Bankası’ndan 30 milyon lira kredi kullanma yetkisi verildi.

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