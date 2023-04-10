Sivas İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında gerçekleştirildi.

5 gün süren oturumlarda gündem ve ek gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Nisan ayı oturumlarına konuk olan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen deprem felaketleri sonrasında Vali Dr. Yılmaz Şimşek öncülüğünde bölgede Sivas İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

İl Encümen Üyesi seçiminin de yapıldığı Nisan ayı oturumlarında İbrahim Ethem Yiğit, İbrahim Oruçgüney ve Ahmet Şeyhoğlu encümen üyeliklerine seçildi. Seçimin yanı sıra ise İmar Bayındırlık, Tarım Orman, Araştırma ve İnceleme, Kentsel yenileme ve Proje Takip, Plan Proje, İçişleri, Çevre ve Sağlık, Gençlik ve Spor, Sanayi Ticaret komisyonlarına havale edilen maddeler görüşülerek karara bağlandı.

İl Genel Meclisi Nisan ayı toplantıları, 2 Mayıs’ta toplanmak üzere sona erdi.