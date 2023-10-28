Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla, birinci dönem Tunceli Milletvekili Diyap Ağa kabri başında anıldı. 100. yıl anısına 100 fidan toprakla buluşturdu.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Çemişgezek Kaymakamı Cüneyt Zor, protokol üyeleri, öğrenciler, askeri personel ve vatandaşların katılımıyla Çemişgezek ilçesine bağlı Gözlüçayır köyünde, birinci dönem Tunceli Milletvekili Diyap Ağa kabri başında anıldı. Cumhuriyet’in 100. yıl anısına hazırlanan 100 çam fidanı, Cumhuriyet’in ilk dönem milletvekili Diyap Ağa’nın kabri çevresinde toprakla buluşturdu.
Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla Gözlüçayır köyünde düzenlenen program, şehit Mazlum Gündoğdu’nun kabrinin ziyaret edilmesiyle sona erdi.