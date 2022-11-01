Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında başladı.

Sivas İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantıları, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş başkanlığında başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, bir ay sürecek olan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti. İlk oturum Ekim ayı İl Genel Meclisi ve İl Encümeni karar özetlerinin okunması ile başladı. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantısında, 2023 yılı bütçe tasarısı ile 2024 ile 2025 yılları tahmini bütçeleri görüşülecek. Kasım ayı toplantılarında; İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Araştırma ve İnceleme Komisyonuna, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Maden ve Doğal Kaynaklar Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, Plan Bütçe Komisyonuna ve İhtisas komisyonlarına havale edilen konular görüşülerek karara bağlanacak.