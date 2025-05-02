Denizli’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla oluşturulan 105 çocuğun görev altığı koronun verdiği konser beğeni topladı.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde TBMM’in kuruluşunun 105. yıldönümü dolayısıyla 105 çocuğun görev aldığı koroyla konser düzenlendi. Pamukkale Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu ve Hüsamettin Kulaklı İlkokulu öğrencilerinden oluşan 105 üyeli çocuk korusu, Zehra Nihat Moralıoğlu Ortaokulu Müzik öğretmeni Gülay Özdoğan’ın yönetiminde yaklaşık 5 aylık bir çalışma sonucunda, 20 eseri solo ve koro olarak seslendirdi. Tüm öğrencilerin konserde giydikleri tişörtlerin dikimi ve baskıları kursiyer tarafından yapıldı.

Çocukların kendilerine has sesleriyle solo türkü ve şarkı söylemeleri izleyenlerden büyük alkış aldı. Barış Manço’nun "Sarı Çizmeli Mehmet Ağa" şarkısının Cevdet Özmen adlı öğrencinin dramatize etmesi büyük beğeni aldı. Konser sonunda "Hayat Bayram Olsa" şarkısıyla birlikte büyük dünya küresi sahneye getirilmesi ve dünya etrafında okul müdürlerinin, öğretmenlerin, çocukların el ele verip şarkıya eşlik etmeleriyle konser sona erdi.