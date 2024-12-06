SAMSUN (İHA) – Samsun’un İlkadım Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çağdaş Çatoğlu, kent genelinde süren uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına belediyelerin de destek olması gerektiğini söyledi.

İlkadım Belediye Meclis Üyesi Ahmet Çağdaş Çatoğlu, İlkadım Belediye Meclisinin 2024 yılı kapanış toplantısında konuşarak, şehirde sürdürülen uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına yerel yönetimlerin de dahil olması gerektiğine dikkat çekti.

MHP’li Çatoğlu, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına yerel yönetimlerin destek vermesinin son derece önemli olduğunu kaydederek, "Samsun’da başarılı uyuşturucu operasyonları ve önleyici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmaların daha geniş kitlelere ulaşabilmesi ve özellikle çocuklar ile gençlerin uyuşturucu madde bağımlılığından korunması için yerel yönetimlere de iş düştüğüne inanıyoruz. Belediyeciliğin sadece yol yapmak, çöp toplamak olmadığının bilinince olan ve sosyal belediyeciliğe önem veren yerel yöneticiler, bu konuda gerek bilgilendirme gerekse farkındalık çalışmaları gerçekleştirmeli" dedi.

İlkadım Belediyesinin, 2025 yılı çalışmaları içerisinde mutlaka uyuşturucu ile mücadelenin de yer alması gerektiğini ifade eden MHP’li Ahmet Çağdaş Çatoğlu, "İlkadım Belediyesi olarak, Samsun Valiliği ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında yer almamız gerekiyor. Bu konuda okullarda seminerlerin düzenlenmesinden, bilgilendirme ve farkındalık projelerine kadar çok sayıda çalışmaya imza atılmalı. Tek bir gencimiz dahi bu çalışmalar sonucunda kurtulacak dahi olsa, bunu büyük bir başarı olarak görürüz" diye konuştu.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, talebin son derece önemli olduğunu belirterek, gerekli hukuki planlama ve görüşmelerin ardından, 2025 çalışma programları içerisinde Samsun Valiliği ve Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak bu konuda çalışmalar gerçekleştirilebileceklerini ifade etti.