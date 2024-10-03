DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce İl Genel Meclis üyelerine köylerde ki tarımsal çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Düzce’de köylerde ki tarımsal çalışmalar ve köylülerin çiftçilikleri ile ilgili olarak Düzce tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce İl genel meclis üyelerine bilgilendirmelerde bulundu. İl Genel Meclisi’nin Ekim ayı toplantılarına katılım sağlayan Esra Uzun, burada fındık sezonunda elde edilen fındık miktarları, mısırlık slajlar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.