Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın şantiyelerini gezerek, çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mezitli-3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattı’nın şantiyelerini gezerek, çalışmalar ve süreç hakkında bilgi aldı.

Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı 3. Birleşim Toplantısında meclis üyelerinin ’Mersin Metrosu’ şantiyesini ziyaret etme talebi yerine getirildi. Cumhur İttifakı üyelerinden Zafer Şahin Özturan ve Mehmet Topkara’nın da katıldığı teknik inceleme ziyaretine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, Ulaşım Daire Başkanı Ersan Topçuoğlu ve Başkan Danışmanı Ertan Liman da katılarak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meclis üyeleri ilk olarak ’Mersin Metrosu’nun başlangıç noktası olan 3 Ocak Kent Meydan Şantiyesine gitti. Burada, metronun yapım süreci hakkında bilgi alan üyelere, metro inşaat çalışmalarında gelinen süreç hakkında bilgiler aktarıldı.

“3 Ocak Kent Meydanı istasyonunda çalışmalar sürüyor”

Projeyle ilgili teknik bilgileri paylaşan ve 3 Ocak Kent Meydanı istasyonunda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, “Yaklaşık 618 kazığın 593’ü tamamlandı. Bunun ardından sırasıyla Gar, Özgür Çocuk Parkı, Tulumba, Muğdat, Pozcu, Barboros’a kadar TBM, ondan sonra Marina, Üniversite, Mezitli Kent Meydanı, Viranşehir’e kadar aç-kapa metodu ile olacak” dedi.

“Bu iş belediyenin öz kaynaklarıyla olacak bir iş değil”

Meclis üyelerinin, böyle bir projenin belediyenin kendi öz kaynakları ile hayata geçmesinin zor olduğunu, işin finansal boyutu hakkında ne gibi önlemler alındığı yönündeki sorularına Başkan Danışmanı Ertan Liman yanıt verdi. Liman, “Bu iş elbette belediyenin öz kaynaklarıyla olacak bir iş değil. Öz kaynağımız, ancak bu işin ihale şartlarında olan yüzde 15 artı KDV’sini öder. Onun dışındaki kısım, muhakkak yurtdışı ya da yurtiçi kredi ile halledilebilir. Zaten bugüne kadar yaptığımız işler, belediyenin 200 milyon TL’lik öz kaynağı ile yapıldı” diye konuştu.

Süreç hakkında bilgileri de paylaşan Liman, Hazinenin onaylaması halinde işlerin daha da hızlı yürüyebileceğini savundu. Meclis üyeleri daha sonra metronun Yenişehir sınırları içerisinde yer alan şantiye alanına geçerek burada bulunan idari kısımları da gezerek bilgi aldı.

Mersin Metrosu ve MBB’nin Raylı Sistem Projeleri

Toplam 13.4 kilometre uzunluğundaki Mersin Metrosu, eski otogardan başlayacak ve Mezitli Belediyesinin eski binasına kadar uzanacak. Temeli 3 Ocak’ta atılan metro, 11 istasyondan oluşacak ve içinde sanat merkezleri, otoparklar da bulunacak. Mersin Metrosu’nun güzergahında, ulaşım süresinin 23 dakika olması öngörülüyor.

Metroya entegre olacak 2. faz tramvay hattı ise 11.5 kilometre olacak ve Mersin Üniversitesi-34. Cadde hattında, 3. faz ise 10.4 kilometrelik tramvay olarak Mersinli Ahmet Caddesi, Çağdaşkent, Siteler, 3 Ocak, Şehir Hastanesi ve MEŞOT hattı üzerinde yer alacak.