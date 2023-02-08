SAKARYA (İHA) – Kocaali Belediye Meclisi üyeleri, huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD’a bağışladı.

SAKARYA (İHA) – Kocaali Belediye Meclisi üyeleri, huzur haklarını depremzedelere destek olmak için AFAD’a bağışladı.

Kocaali Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirildi. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarına destek amacıyla Şubat ayı olağan meclis toplantısında, belediye meclis üyelerinin ‘Huzur Haklarının’ afetzede vatandaşlarımıza bağışlanması talebi, bahse konu meclis gündeminde kabul edildi.

Altı gündem maddesinin görüşüldüğü mecliste, Belediye Meclis Üyesi Sevgi Sevim Serdar’ın teklifiyle Şubat ayı huzur hakları depremzedelerin yaralarını sarmak için AFAD’a oy birliğiyle bağışlandı. Başkanı Acar, Türk Kızılay’ın ülke genelinde başlattığı kan seferberliği için vatandaşları bağış yapmaya davet ederek, "Gündemimize ek gündem olarak gelen Kocaali Belediyesi’nin Şubat ayı ‘Huzur Haklarının’ deprem bölgesindeki yaraların sarılması amacıyla AFAD Başkanlığının ilgili hesaba aktarılması yönündeki teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı, kan merkezlerine kendi araçlarımızla götüreceğiz. Gün birlik günüdür, ülke olarak bu sıkıntıları en kısa zamanda aşacağız inşallah" dedi.