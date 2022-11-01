Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk bileşiminde 2023 yılı bütçe tasarısını komisyona havale etti.

Adıyaman İl Genel Meclisi Kasım ayı ilk bileşiminde 2023 yılı bütçe tasarısını komisyona havale etti.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının gündem maddesi olan 2023 mali yılı bütçe tasarısı gelir ve gider tahmininin yer aldığı bütçe dosyası meclis üyelerinin onayına sunuldu.

Meclis üyeleri dosyanın incelenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti. Komisyon tarafından yapılan değerlendirme raporu meclis tarafından onaylandıktan sonra onaylanacağını belirten Başkan Mehmet Can Erdoğan, “2023 yılı mali yılı bütçemiz 270 milyondur. Meclisimizin önceliği ihtiyaca göre, ihtiyaç nerde varsa orada hizmet yapılmasıdır. İlimizin en ücra köşesine kadar yeter ki insan yaşasın hizmet götürme çabasındayız. Köy ayrımı yapmadan bütçemizin yüzde 20’sini eğitim yatırımlarına ayırıyoruz. Bir bölümünü personel giderlerine kalan bölümünü öncelik içme suyu için kullanıyoruz. Köylerimizde içme suyu sıkıntısı yok ama kuraklık nedeniyle eksikliğimiz varsa öncelik içme suyudur. Bir bölümünü Yol ve Ulaşım Müdürlüğüne yol, menfez, kilitli parke taşı, küçük ölçekli sulama projeleri akaryakıt araç-gereç köylerdeki hizmet için kullanmaktayız. Geçen yıllarda olduğu gibi tüm köylerimizde aralıksız yapılması gereken yerleri hizmet sunmaya çalışıyoruz” dedi.