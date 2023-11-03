Şehzadeler Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında yapıldı. 13 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, terör devleti siyonist İsrail’in Filistinlere yönelik son günlerde gerçekleştirdiği soykırım da kınandı. Meclis üyeleri saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için Fatiha okudu.

Terör devleti siyonist İsrail’in Filistinlere yönelik son günlerde gerçekleştirdiği soykırımı kınayan Başkan Çelik, "Yıllardır Filistin topraklarında yaşanan acılar, ölümler, yerinden edilmeler ve sürgünler, vicdan sahibi herkesi derinden etkilemelidir. insanların evlerinden edilmesi, temel haklarından mahrum bırakılmaları ve yaşamlarını sürdürebilmek için verdikleri mücadele, insanlık adına bir utanç vesikasıdır. Yıllardır Filistinlilere zulüm eden terör devleti İsrail, son 28 gündür karanlık tarihine yeni sayfalar eklemekte, mazlum Filistin halkının üstüne tüm gücüyle gitmektedir. Terör devleti İsrail’in Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği zulüm ve soykırım, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır. Bu trajedi, sadece bir toprak meselesi değil, aynı zamanda insan hakları ve adaletin açık bir ihlalidir. Sivil halkın, çocukların ve masum insanların acımasızca hedef alınması, insani değerlere ve uluslararası hukuka açıkça aykırıdır. Bu durum karşısında sessiz kalmak, bu insanlık trajedisine ortak olmaktır. Uluslararası camianın, insanlık onurunu korumak adına bu zulme karşı sesini yükseltmesi ve etkili adımlar atması gerekmektedir. Adalet, barış ve insan hakları temelinde bir çözüm bulunmadan, bölgede kalıcı bir barışın tesis edilmesi mümkün olmayacaktır. İsrail’in Filistin halkına yönelik uyguladığı zulüm ve soykırımı kınıyor, barışçıl ve adil bir çözüm bulunması adına uluslararası toplumu sorumluluk almaya çağırıyorum. Herkesin eşit haklara sahip olduğu, barış içinde bir arada yaşayabileceği bir gelecek için adil bir çözüm bulunmalıdır." dedi.

Projelerdeki son durumu açıkladı

Şehzadeler Belediyesi’nin çalışma ve projelerindeki son durum hakkında bilgi veren Başkan Çelik, "Kazım Karabekir, Akpınar, Turgut Özal ve Ahmet Bedevi mahallelerimizde yeni yapılaşan ve altyapısı tamamlanan sokaklarda, asfalt çalışmalarına başlamıştık. Bu çalışmalarımızı tamamladık. Bu mahallelerimizde toplam 17 bin 500 metrekare, 3 bin 500 tonluk bir asfalt çalışması yaptık. Çimentepe Caddesi ve 2108 Sokak’ta (Tarzan Meydanı Sevgi Yolunda) düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Bu çalışmalarımıza Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri nedeniyle bir ara vermiştik, çalışmalar yeniden başladı. Çimentepe Caddesi’ndeki uygulamamız tamamlandı, 2108 sokakta ise bu ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Yukarı Çobanisa Mahallemizde Hamalın Kırı olarak bilinen mevkide, 43 dönümlük bir alanda, vatandaşlarımızın günü birlik piknik yapabilecekleri bir mesire yerini Şehzadelerimize kazandırıyoruz. Bu çalışmamızda da projede bazı düzenlemeler yaptık ve projemiz ihale birimimize gönderildi. İhale tarihi bekliyoruz. Sancaklıiğdecik Mahallemize kazandıracağımız pazaryeri projemizin de ihalesi yapıldı. Bu ay sözleşmesini imzalayıp, yer teslimini yapacağız. Tilkisüleymaniye Mahallemizde 21 yaş ve üzeri engelliler için hayata geçireceğimiz 50 kişi kapasiteli Engelsiz Yaşam Merkezi ve Korumalı İşyeri projemizin yapım çalışmaları sürüyor. İnşaatımızın kabası bitti, ince işler yapılıyor. bu ay içerisinde oradaki çalışmaları da tamamlamayı planlıyoruz. Selimşahlar Mahallesi 101 ada ve 3 parselde hayata geçirdiğimiz sosyal tesis ve çevre düzenlemesi projemiz tamamlandı. Bölgedeki esnaflarımız içerisine girerek, faaliyetlerine başladı. Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar mahallelerimizi kapsayan, Manisa tarihinin en büyük kentsel dönüşüm projesinin 605 konut ve 54 dükkanlık 1. etabında inşaatlar sürüyor. Bloklar yükselmeye başladı. Sancaklıkayadibi Mahallemize kazandıracağımız Çok Amaçlı Salon projemizin de inşaatını bu ay tamamlamayı planlıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte hayata geçirdiğimiz projelerimiz var. bunlardan tarihi Çarşımızda gerçekleştirdiğimiz Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarının 3.etap son kısım çalışmaları devam ediyor. Çalışma tamamlandığında Çarşımız daha da güzelleşmiş olacak. Bedesten Meydanı’nda kuracağımız 100 tezgahlık semt pazarı çalışmamızda da pazarda tezgah açacak pazarcı esnaflarımız kura ile belirlendi. Yakın bir tarihte ilk pazarımızı kurmak için hazırlıklarımız sürüyor. Alaybey Kapalı Pazar Yeri ve Kapalı Otopark projemizde de proje çalışmaları devam ediyor." şeklinde konuştu.

Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi 13 Kasım’da açılıyor

Şehzadeler Belediyesi’nin yapımını tamamladığı Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projesinin açılışını yapacaklarını kaydeden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak şehrin kalbinde kentimize kazandırdığımız Millet Kütüphanesi ve Gençlik Merkezi projemizde de iç tefrişat çalışmalarımızı da tamamladık. Eski gençlik merkezimizdeki öğrencilerimizi buraya taşınarak eğitimlerine başladılar. 13 Kasım 2023 tarihinde saat 14.30’da açılışını yapacağımız projemizin son rötuşlarını yapıyoruz. Şimdiden siz değerli meclis üyelerimiz ve hemşehrilerimizi açılışımıza davet ediyoruz." dedi.

Başkan Çelik’in konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 13 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Meclisin sonunda meclis üyeleri, İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Fatiha okudu. Meclisin Aralık ayı toplantısının ise 4 Aralık Pazartesi günü yapılacağı belirtildi.