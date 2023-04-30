DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, Gençbizz Lise Girişimcilik Projesi ile okullarında deri ürün imalatı yapmak için şirket kuran gençlere destek oldu.

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile Gençbizz Lise Girişimcilik Projesi çerçevesinde okullarında deri ürün imalatı ve satışı yapmak için Ferma şirketini kurdular. Kurulan şirketin Genel Müdürü 10. Sınıf öğrencisi Ayşe Ceren Doğan ve şirketin diğer çalışanları Erva Betül Akpınar, Alanur Günden, Esma Poyraz, Düzce Ticaret ve Sanayi odası Meclis Başkanı Tanju Acar’a projeyi anlatarak destek istediler. Meclis Başkanı Tanju Acar’ın destek ve yönlendirmesiyle Düzce Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren deri fabrikası ziyaret edildi. Fabrika Genel Müdürü Caner Aypar, öğrencilerin girişimini destekleyeceğini belirterek, gençlere başarılar diledi ve bilgiler verdi.