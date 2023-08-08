DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının ilk oturumunda görüşülen 28 gündem maddesi çeşitli komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Ağustos ayı meclis toplantılarının birincisi 28 gündem maddesinin görüşülmesi ile başladı. Meclis başkan vekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplanan meclisin ilk oturumu bir önceki meclis tutanak özetin oylanması ile başladı. Toplantının ilk gündem maddesinde meclis üyeliğinden istifa eden üyeler ve meclise yeni giren üyelere dair meclise bilgi sunumu gerçekleştirildi.

Ardından 2023 yılı gelir tarifesinde düzenleme yapılması önerisi ile toplu taşıma hizmet tarifelerine dair gündem maddeleri görüşülmesinin ardından oybirliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna havale edildi.

Toplantı, kalan maddelerin de görüşülerek çeşitli komisyonlara havale edilmesi ve ikinci oturumun 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 19.00 da yapılmasına karar verilerek sona erdi.