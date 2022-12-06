Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı birinci oturumu başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplandı. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı birinci oturumu başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplandı. Toplantıda 13 gündem maddesi görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Düzce Belediyesi Aralık ayı meclis toplantıları Başkanvekili Hüdaver Gösterişli başkanlığında toplanarak ek maddelerin de eklenmesiyle görüşülerek komisyonlara havale edildi.

Gündem maddelerine geçilmeden önce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, 23 Kasım Düzce Depreminin ardından geçen süreci ve yapılan çalışmaları slayt eşliğinde gerçekleştirdiği sunumu ile meclis üyeleriyle paylaştı. Günden, ayrıca, yardım ve destek amacıyla Düzce’de bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerini iletti. Günden’in konuşmasının ardından geçilen toplantı da görüşülen ek ödenek konulması, müdürlükler arası ödenek aktarımı, geçici işçi çalıştırılması, 2023 yılı evsel atık tarife raporu, genç kart 81 ücreti ve toplu taşıma araçlarına HO plaka verilmesi maddeleri plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

‘S’ Plaka servis araçları hizmet yönetmeliği maddesi Hukuk Komisyonuna havale edilirken, imar plan değişikliğine dair taleplerde imar komisyonuna havale edilirken Aralık ayı 2. oturumunun 8 Aralık Perşembe günü saat 18.00’da yapılması kararlaştırıldı.