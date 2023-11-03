Mecidiyeköy metrobüs durağında polisi alarma geçiren şüpheli paket, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatıldı. Paketin içinden boya çıkarken, patlama sonucu boyanın etrafa saçıldığı görüldü. Patlama sesinden korkarak sinir krizi geçiren bir kadını gazeteciler ve vatandaşlar sakinleştirirken, panik anları kameraya yansıdı.

Şişli’de akşam saatlerinde Mecidiyeköy metrobüs durağının turnike bölümündeki mavi renkli bir paket görevlilerin dikkatini çekti. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hızlı bir şekilde bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatarak durağı tamamen tahliye etti. Vatandaşlar olan biteni panikle izlerken, bomba imha ekibi de kısa sürede şüpheli paketin bulunduğu yere geldi.

Paketin içinden boya çıktı

Özel giysili bomba imha ekibince şüpheli paket fünye ile kontrollü bir şekilde patlatıldı. Paketin içinde boya olduğu, boyanın patlama sonucu etrafa saçıldığı görüldü.

Şoka giren kadını gazeteciler ve vatandaşlar sakinleştirdi

Patlamanın kontrollü şekilde gerçekleştiğinden habersiz olan bir vatandaş, gerçek bir patlama yaşandığını düşünerek sinir krizi geçirdi. Şoka giren kadını çevredeki vatandaşlar ve gazeteciler sakinleştirmeye çalıştı. Kadın kendine geldikten sonra oradan uzaklaştı.

Öte yandan, panik anları kameraya yansırken, şüpheli paket paniğinin yaşandığı Mecidiyeköy metrobüs durağı, çevre güvenliğinin tamamen alınmasının ardından yeniden vatandaş girişine açıldı.