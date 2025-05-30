Edirne Keşan’daki Mecidiye Sahili’nde 12 hissedarın 2000 yılında satın aldığı 5 bin 200 metrekarelik arsada başlayan hukuk mücadelesi büyüyor. Hissedarlardan Burhanettin Bayraktar’ın hisse davası reddedilirken tahliye kararı çıktı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye Sahili’nde 2000 yılında 12 hissedar tarafından satın alınan 5 bin 200 metrekarelik arsa, yıllar içinde büyük bir hukuk savaşına dönüştü. İmar planlarının belirsizliği nedeniyle tapu, hissedarların güven ilişkisiyle Alaattin Yeniocak adına çıkarılmıştı. Ancak arsanın değeri artınca, hisse anlaşmazlıkları mahkemeye taşındı.

Hissedarlardan Burhanettin Bayraktar, 1/12 hissesinin kendi adına tescil edilmesi için dava açtı.

İlk derece mahkemesi ve ilk temyiz Bayraktar lehine karar verse de, ikinci temyizle dava reddedildi. Bayraktar, Yeniocak’ın el yazısıyla yazdığı ve hissesini kabul eden belgeyi sunmasına rağmen mahkeme ikna olmadı.

Son olarak, mahkeme Bayraktar’ın arsadan tahliyesine hükmetti. Bayraktar, kararı temyize taşıyacağını ve hak mücadelesine devam edeceğini söyledi.

Bayraktar, “Dostluğumuzu ve güveni de kaybettik. Adalete inanıyorum” dedi.

YENİOCAK’IN İDDİASI

Bu arada görüşüne başvurulan hissedarlardan Alaattin Yeniocak ise, Bayraktar’ın diğer hissedarlar tarafından istenmediğini savunarak, “Birlikte yönetmek istiyoruz, ancak Bayraktar uyumsuz” dedi. Yeniocak’ın diğer üç hissedarın hisselerini satın alarak arsadaki payını artırdığı öğrenildi, bu durum davanın seyrini etkiledi.

SÜREÇTE NELER YAŞANDI?

2000: 12 hissedar arsayı satın aldı, tapu Yeniocak adına çıkarıldı.

2020: Bayraktar, hisse tescili için dava açtı.

2021-2022: İlk mahkeme ve temyiz Bayraktar lehine sonuçlandı.

2023: İkinci temyizle dava reddedildi, el yazılı belge dikkate alınmadı.

2024: Yeniocak diğer hisseleri satın aldı.

2025: Mahkeme, Bayraktar’ın tahliyesine karar verdi; karar temyize gidiyor.